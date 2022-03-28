Премія Александера Дубчека – це словацький символ свободи та надії

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

«Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека – словацьким символом свободи та надії», – написав він у своєму Твіттері в ніч із неділі на понеділок.

«Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!», – додав Хегер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

До слова, зі Словаччини були видворені троє працівників посольства Росії. Таке рішення ухвалило Міністерство закордонних справ Словаччини на основі того, що «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини».