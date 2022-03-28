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    Словаччина нагородила Зеленського державною премією

    Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека - Словаччина нагородила Зеленського державною премією
    Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека
    фото: twitter.com/eduardheger

    Премія Александера Дубчека – це словацький символ свободи та надії

    Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

    «Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека – словацьким символом свободи та надії», – написав він у своєму Твіттері в ніч із неділі на понеділок.

    «Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!», – додав Хегер.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

    До слова, зі Словаччини були видворені троє працівників посольства Росії. Таке рішення ухвалило Міністерство закордонних справ Словаччини на основі того, що «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини».

    Теги: росія окупанти Словаччина війна Володимир Зеленський Україна окупація державні нагороди #stoprussia
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    Словаччина нагородила Зеленського державною премією