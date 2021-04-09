Українська армія готова дати відсіч РФ – головнокомандувач

Хомчак заперечує, що вже «стискається кільце» навколо України

Збройні сили України готові до реагування на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей та вздовж кордону з Росією. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ситуація контрольована, Збройні сили України готові до реагування і на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької області і вздовж усього українсько-російського кордону. На всі провокації, всі дії противника у нас сплановані відповідні заходи щодо негайного реагування», – сказав він.

Хомчак зазначив, що Україна спостерігає майже з нового року періоди загострення, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів позицій ЗСУ, бойових втрат військовослужбовців, кількості обстрілів снайперами РФ, спроб противника спровокувати ЗСУ, щоб вони дали вогонь у відповідь по об'єктах критичної інфраструктури або по інших важливих об'єктах, таких як населені пункти, на що ЗСУ, розуміючи всю важливість і відповідальність, не ведуться.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості обстрілів, адекватне реагування підрозділів військових частин Збройних сил є на всьому фронті, і сказати, що на сьогодні «стискається кільце» навколо України – це, напевно, буде перебільшене визначення, тому що за межами кордонів України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщують із різних куточків Росії під виглядом проведення навчань. Але на сьогодні ця кількість характеризується тим, що сказати, що вже «стискається кільце» і ситуація безвихідна – ні, це не так», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак наголосив, що українська армія забезпечена і зброєю, і боєприпасами для того, щоб дати відповідну відсіч.

Раніше Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна