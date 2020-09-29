«Негайно гнати на пенсію»: Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом та мерзотником



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Арсена Авакова обурила заява Вітольда Фокіна про те, що він «не бачить підтверджень» війни України з Росією

«Махрового ідіота не можна ховати за старістю», заявив глава МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував заяву представника України в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що він «не бачить підтверджень» війни України з Росією.

Про це Аваков написав у Facebook.

«Фокін, на війні, якої, як Ви говорите, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських «Градів» під Саур-Могилою і Іловайськом? .. Мерзотник», – заявив Аваков.

Він додав, що «їх там немає» – це слова Путіна, а не представника України.

«Слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців. Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію», – підсумував міністр.

Як відомо, «Європейська солідарність» вимагає порушити справу щодо Фокіна за фактом державної зради.

Зазначимо, що комітет Ради ініціює звільнення Фокіна.

Нагадаємо, 29 вересня ВІтольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.