Єрмак заявив, що Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи



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Андрій Єрмак запевняє, що усі принципові рішення ухвалюються тільки президентом, парламентом України та урядом

Очільник Офісу президента наголосив, що Тристороння контактна група не ухвалює жодних рішень, а є «логістичним майданчиком»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін має покинути ТКГ.

Про це Єрмак написав у Facebook.

«Хіба це пан Фокін погодив зобов’язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Чи, може, пан Фокін погодив зобов’язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін. Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені. І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ», – зазначив Єрмак.

Голова Офісу президента наголосив, що Тристороння контактна група не ухвалює жодних рішень, а є «логістичним майданчиком» для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами «нормандського формату».

«Усі принципові рішення ухвалюються тільки президентом, парламентом України та урядом. Президентом – у рамках діалогу лідерів «нормандського формату». А Верховна Рада ухвалює відповідні закони. І ніяк інакше», – додав Єрмак.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом та мерзотником та закликав «негайно його гнати на пенсію».

Як відомо, «Європейська солідарність» вимагає порушити справу щодо Фокіна за фактом державної зради.

Зазначимо, що комітет Ради ініціює звільнення Фокіна.

Нагадаємо, 29 вересня ВІтольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.