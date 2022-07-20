Українські військові наводять лад на Зміїному після рашистів (відео)

На острові виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника

Українські розвідники разом почали процес розмінування звільненого Зміїного острова на Одещині. Зокрема, у ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова. Також виконано інженерні роботи з розмінування. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації», – йдеться у повідомленні.

Також на острові встановлено український прапор замість рашистського «триколору».

Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Як відомо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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