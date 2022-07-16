Посол Франції вказав на заслугу його держави у звільненні Зміїного

Париж передав Україні 18 артилерійських систем Caesar

У рамках союзної допомоги Франція надала Україні 18 артилерійських установок Caesar, які є дуже ефективними. Зокрема, острів Зміїний було звільнено в тому числі завдяки системі Caesar. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен.

«Установки Caesar перебували безпосередньо у військових частинах французьких Збройних Сил. Тому це дуже суттєва допомога», – сказав посол.

Дипломат також наголосив, Франція ділиться тими резервами і запасами, які має, проте ці запаси не є величезними.

«Ми намагаємось давати максимум з того, що можемо», – пояснив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Для цього було залучено багато родів військ, різних підрозділів. Зокрема, використали самохідні артилерійські установки «Богдана» та Caesar.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

Згодом Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

Також стали відомі подробиці спецоперації щодо звільнення від російських окупантів острова Зміїного від Командування Сил спецоперацій, які також були залучені до звільнення острова.



