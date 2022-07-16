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    Політика

    Посол Франції вказав на заслугу його держави у звільненні Зміїного

    Франція надала Україні самохідні артилерійські установки Caesar<br /><br /> - Посол Франції вказав на заслугу його держави у звільненні Зміїного
    Франція надала Україні самохідні артилерійські установки Caesar

    фото: newsrnd.com

    Париж передав Україні 18 артилерійських систем Caesar

    У рамках союзної допомоги Франція надала Україні 18 артилерійських установок Caesar, які є дуже ефективними. Зокрема, острів Зміїний було звільнено в тому числі завдяки системі Caesar. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен.

    «Установки Caesar перебували безпосередньо у військових частинах французьких Збройних Сил. Тому це дуже суттєва допомога», – сказав посол.

    Дипломат також наголосив, Франція ділиться тими резервами і запасами, які має, проте ці запаси не є величезними.

    «Ми намагаємось давати максимум з того, що можемо», – пояснив Етьєн де Понсен.

    Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Для цього було залучено багато родів військ, різних підрозділів. Зокрема, використали самохідні артилерійські установки «Богдана» та Caesar.

    Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

    Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

    Згодом Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

    Також стали відомі подробиці спецоперації щодо звільнення від російських окупантів острова Зміїного від Командування Сил спецоперацій, які також були залучені до звільнення острова.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Франція Париж прапор посол Україна жест окупація Олексій Данілов звільнення #stoprussia Валерій Залужний
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    Посол Франції вказав на заслугу його держави у звільненні Зміїного