Звільнення Зміїного: ЗСУ розкрили деталі спецоперації (відео)

Загальні втрати російських окупаційних військ складають понад $ 900 млн

Оперативне командування «Південь» розповіло подробиці та результати спецоперації зі звільнення острова Зміїний. Також на сторінці ОП «Південь» в соцмережі опубліковане відео, на якому зафіксовані основні моменти операції.

Військові розповіли, операція тривала понад два місяці. До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья Байрактарів, Повітряні сили, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Олександрія».

В операції було кілька етапів. По-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі влучною роботою БПЛА «Байрактар» і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено чотири швидкохідних патрульних катери типу «раптом», швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу «серна», суттєві пошкодження отримав фрегат «адмірал ессен», а новий сучасний буксир «спасатель василий бех» переведений у підводний флот.

Тим не менш, за розвідданими на острів було доправлено близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК «Тор-М2» та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК «Панцирь-С1», 2 РСЗВ «Град» та «Торнадо-Г», 1 ББМ, три військові автомобілі, два дизель-генератори і ще близько півтора десятки об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України.

В умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного подавлення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, яке здійснювалося морським шляхом, деморалізацією особового складу противника. Противник залишив о. Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були уражені.

Всього підтверджено знищення: трьох ЗГРК «Панцирь-С1», один ЗРК «Тор-М2» та ТЗМ до нього, один РЛС «Мис», один РСЗВ «Торнадо-Г», один РСЗВ «Град», одна система РЕБ, один маломірний катер, 2 ББМ, 8 одиниць автотехніки,

Один склад боєприпасів. Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову складають понад $ 900 млн.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Тим часом окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

Також РФ вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України.

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