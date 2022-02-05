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    США попросили Японію ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – ЗМІ

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    Японія може підтримати США у жорсткій санкційній політиці проти Росії - США попросили Японію ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – ЗМІ
    Японія може підтримати США у жорсткій санкційній політиці проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Японія постала перед вкрай складним питанням санкцій, яке може погіршити відносини з Росією

    США просять Японію розглянути питання про введення обмежувальних заходів економічного характеру проти Росії у разі вторгнення в Україну. Про це повідомило в суботу агентство Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

    Відзначається, що для Японії це вкрай складне питання, оскільки санкційна політика може привести до погіршення її відносин із Росією і негативно відбитися на переговорах із питання про мирний договір. Разом із тим у Токіо в другій половині травня очікують візиту американського президента Джо Байдена. Тому основна увага буде прикута до того, наскільки далеко Японія як союзник США і член Групи семи зможе зайти в питанні рестрикцій проти Росії в разі їх реального посилення Заходом.

    Глава японського МЗС Йосімаса Хаясі на цьому тижні пішов від відповіді на питання про можливість введення санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну, назвавши його гіпотетичним. Разом із тим, як показало недавнє соціологічне опитування, проведене газетою Nikkei, думки японської громадськості розділилися практично порівну з приводу того, чи слід країні приєднуватися до санкційної політики Заходу. 45% респондентів вважають, що у зв'язку з ситуацією навколо України Японії «слід приймати незалежні рішення, враховуючи власні відносини з Росією». У той же час 43% опитаних вважають, що Токіо «має йти в ногу» з Вашингтоном у питанні про антиросійські обмежувальні заходи.

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і Байден на переговорах, що пройшли 21 січня в онлайн-форматі, «підтвердили необхідність продовжити тісну співпрацю, спрямовану на запобігання вторгнення Росії в Україну». Як заявив Кісіда, лідери двох держав домовилися, що США разом із партнерами і союзниками продовжать взаємодію з метою «жорсткої відповіді на будь-яку агресію проти України».

    Нагадаємо, США готові запровадити «руйнівні» санкції проти оточення Путіна.

    Раніше стало відомо, що Білий дім підготував санкції проти російської еліти.

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    Теги: Росія США Японія санкції агресія політика Україна
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    США попросили Японію ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – ЗМІ