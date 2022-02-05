Черговий літак із військовою допомогою від США приземлився в Україні

Літак доставив 86 озброєння для ЗСУ

У Київ прибув вже восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим. Про це повідомив на своїй Twitter-сторінці міністер оборони України Олексій Резніков.

«Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн», – розповів міністр.

Як зазначив Резніков, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 т оборонного озброєння.

«Далі буде», – додав він.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Також Збройні сили підготували 25 гелікоптерів для бойових дій вночі. Крім того, напередодні Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.