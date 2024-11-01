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Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі
Уряд вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони розповіло про додаткові повноваження командувача Сил ТрО

Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Згідно з документом, командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування», – йдеться у повідомленні.

Також Міноборони зауважує, що командир ДФТГ може подати заяву на розформування лише тоді, коли немає можливості провести законні збори формування.

«При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення», – пояснює Міноборони.

Раніше, Міністерство оборони спростило для військовослужбовців звітування за майно. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

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Теги: військові Міноборони Кабмін Україна українці

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