Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі

Міноборони розповіло про додаткові повноваження командувача Сил ТрО

Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Згідно з документом, командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування», – йдеться у повідомленні.

Також Міноборони зауважує, що командир ДФТГ може подати заяву на розформування лише тоді, коли немає можливості провести законні збори формування.

«При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення», – пояснює Міноборони.

Раніше, Міністерство оборони спростило для військовослужбовців звітування за майно. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.