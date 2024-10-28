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Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл
фото: krivbass.city

Аварійні бригади приступають до відновлення електромережі лише після дозволу ЗСУ та ДСНС

У Дніпропетровській області ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл під час проведення робіт на повітряній лінії. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

«Бригада ДТЕК Дніпровські електромережі виконувала роботи на повітряній лінії у населеному пункті, наближеному до лінії фронту, коли почався артобстріл. Один зі снарядів прилетів поруч з бригадним автомобілем. Пошкоджений кузов та лобове скло. На щастя, енергетики встигли укритися та залишилися неушкодженими», – йдеться у ньому.

Зазначається, що компанія працює відповідно до спеціальної дозвільної процедури на виконання робіт для того, аби максимально убезпечити працівників. Аварійні бригади приступають до відновлення електромережі лише після того, як отримують дозвіл від Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, енергетики працюють у спеціальних касках та бронежилетах.

Однак ворог не припиняє атак регіону, що часто не дає часу аварійній бригаді перебратися у безпечне місце. Попри це, енергетики Дніпропетровщини продовжують працювати, щоб у мешканців області було світло.

Протягом минулого тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 100 тисяч родин Дніпропетровщини, що залишилися без світла через ворожі обстріли. Електрику повернули у 51 населений пункт, що були повністю або частково знеструмлені.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячі родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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Теги: енергетика ЗСУ ДСНС обстріл електроенергія Україна ворог

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