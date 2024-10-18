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Подоляк розповів, як можна знищити Росію зсередини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Подоляк розповів, як можна знищити Росію зсередини
Михайло Подоляк розповів про удари України вглиб Росії
фото з відкритих джерел

Подоляк: В якийсь момент росіяни скажуть – почекайте

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що знищення Росії зсередини може стати реальністю завдяки систематичним ударам по її території. Це посилить внутрішній страх та невдоволення населення. Про це йдеться в інтерв'ю «24 каналу».

«Масштабування ударів по території Росії, знищення великої кількості об'єктів має два завдання. Суттєве пришвидшення ресурсного виснаження Росії. Фантастичні соціальні наслідки через кількість сигналів: паніка, страх, дискусія, «сарафанне радіо». Люди почнуть усвідомлювати, що війна вже дихає у спину, вони сидять у бомбосховищі, звучить сирена, все горить», – зауважив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що рік тому у Москві чи в Петербурзі про війну не говорили. За його словами, росіян було байдуже, що робить диктатор Володимир Путін. Однак удари по території РФ це змінили.

«Щойно ви починаєте завдавати більше і більше ударів, тоді починаються розмови про те, що страшно, лячно, не відомо, чи йти мені на роботу, чи вести дітей в дитячий садочок, чи йти в школу тощо. Тоді вже зовсім інші настрої. А це Росія. Росіяни достатньо агресивні. Але в якийсь момент росіяни скажуть – почекайте. І реалізують свій страх через бунт», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики, наводять приклад статті The New York Times, де йдеться про те, що американська розвідка знизила оцінки впливу українських ударів по Росії з використанням ракет великої дальності. Це пояснюється обмеженою кількістю такої зброї у розпорядженні України та невизначеністю щодо майбутніх постачань.

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Теги: росія росіяни путін путінський режим мітинг протест війна Михайло Подоляк Україна ракета ЗСУ Москва

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