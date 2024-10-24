Румунія зафіксувала дрони у своєму повітряному просторі

Безпілотники втретє за тиждень порушують повітряний простір Румунії

Увечері, 23 жовтня, радарні системи зафіксували в повітряному просторі Румунії два безпілотники. Це вже третє подібне порушення за тиждень. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що військові підіймали в небо винищувачі F-16, але не змогли перехопити безпілотники. БПЛА було зафіксовано над прикордонними з Україною повітами Констанца і Тульча.

Reuters пише, що безпілотники втретє за тиждень порушують повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, що 17 жовтня, Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які будуть виконувати місії з охорони повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не виявили безпілотник, а мешканцям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Раніше стало відомо, що румунські військові в п'ятницю, 4 жовтня, виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні.