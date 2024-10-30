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Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями
Після завершення служби військовослужбовці мають повернути лише бронежилет і каску
фото з відкритих джерел

Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться тепер у бійців

Міністерство оборони спростило для військовослужбовців звітування за майно. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

Так, спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться тепер у бійців, тож їх більше не доведеться здавати.

Зміни було впроваджено наказом Міноборони. «Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо», – каже він.

Як повідомлялося, внесено зміни в наказ Міноборони №232, який стосується інвентарного речового майна ЗСУ. Згідно з новими нормами, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска. Для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) – броня, каска та навушники.

Як відомо, до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді зазначив, що усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

До відома, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили. 

Теги: військові Міноборони Рустем Умєров

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