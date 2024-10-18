Нардеп Федієнко прокоментував можливу мобілізацію жінок в Україні

Федієнко зазначив, що в ЗСУ не вистачає фахівців у фінансовій галузі

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах. Про це повідомляє Kyiv24.news.

«Звісно, при всій повазі до жіночої військової спільноти, я багато зустрічав жінок на фронті, на різноманітних посадах. Але дійсно, у Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінансистів», – йдеться у заяві.

Федієнко зазначив, що в ЗСУ не вистачає фахівців у фінансовій галузі, зокрема економістів та бухгалтерів. Це призводить до неефективного використання коштів у деяких військових частинах.

«Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопи з автоматами. Ми кажемо про жінок військовослужбовців, військовозобов’язаних, про тих, хто там буде на фронті за власним бажанням (незалежно від посади, – «Главком»)», – додав нардеп.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.