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Призначено службову перевірку щодо командира 107-го батальйону ТрО Салаватова: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Призначено службову перевірку щодо командира 107-го батальйону ТрО Салаватова: що сталося
Сергій Салатов, за словами журналістів, ймовірно, мав зв’язки з «ДНР»
фото: Hromadske

На час перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою

Командування Сил ТрО призначило службову перевірку щодо нового командира 107-го батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова, якого журналісти звинуватили у зв'язках з бойовиками «ДНР». Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ.

«В Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію», – йдеться у повідомленні.

Сили ТрО зауважують, що призначено службову перевірку щодо Сергія Салаватова. На цей час його буде усунено від виконання обов'язків за посадою.

Зауважимо, що перевірку командира 107-го батальйону ТрО почали після розслідування і звернення Hromadske. У серпні командиром 107-го окремого батальйону ТрО було призначено Сергій Салаватова. Журналісти з'ясували, що він пов’язаний зі створеною росіянами «ДНР».

У 2014 році Салаватов репостив проросійські та сепаратистські пабліки. Серед його контактів був співробітник так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР» і бойовик незаконного збройного формування. Журналісти стверджують, що у 2014 році Салаватов ходив на «референдум» підтримувати «ДНР».

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Теги: війна військові ЗСУ «ДНР» Україна

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