Європейська комісія розкритикувала телемарафон «Єдині новини»

«Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії», – Європейська комісія про телемарафон

Європейська комісія виступає проти телемарафону «Єдині новини». Вона очікує, що Україна відновить роботу різних мовників. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів.

Єврокомісія висловила критику щодо фінансування телемарафону з держбюджету. Водночас йшлося про сумніви щодо об’єктивності«Єдиних новин».

«У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії», – йдеться у заяві.

Єврокомісія також звернула увагу на телеканал «Рада», основним завданням якого мало бути «поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції». Канал часто критикують за недостатнє представлення опозиційних поглядів, та те, що трансляція засідань парламенту, припинена у 2022 році, досі не відновилася.

Нагадаємо, на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація, розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому». Карандєєв наголосив, що трансформації відбуватимуться, проте відмовився розкривати деталі до моменту отримання конкретних результатів.

Водночас міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон «Єдині новини» продовжуватиме мовлення, поки триває війна з РФ.

До слова, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.