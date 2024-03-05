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Уряд – не місце для дискусій? Колеги пояснили, як Шмигаль втримався на посаді прем'єра рекордний строк

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд – не місце для дискусій? Колеги пояснили, як Шмигаль втримався на посаді прем'єра рекордний строк
4 березня виповнилося чотири роки з моменту, як Денис Шмигаль очолив Уряд України
фото: офіційний сайт Кабінету міністрів

Шмигаль затримався у кріслі прем’єра найдовше з усіх своїх попередників через низку особистих якостей

Нинішній прем’єр Денис Шмигаль є рекордсменом за тривалістю перебування у кріслі – 4 березня виповнилося чотири роки з моменту, як він очолив Уряд України. Про те, як йому вдалося так довго утримуватися на посаді, йдеться у статті «Главкома» «Прем’єр-рекордсмен. Феномен Дениса Шмигаля».

Зазначається, що Шмигаль є прихильником системної роботи і добре обізнаний з принципами роботи бюрократичної машини. Колишні урядовці розповіли, що нинішній прем’єр будує роботу на принципах проєктного менеджменту та віддає перевагу наочним документам – дашбордам (інформаційна панель із демонстрацією будь-яких даних), діаграмам Ґанта (діаграми для ілюстрації плану, графіка робіт за будь-яким проєктом). Він відслідковує поточні статуси виконання проєктів чи завдань, а новини дізнається не з «папочок», а читає їх сам.

Окрім цього, Шмигаль веде особисті записи у блокноті та фіксує все, що і в які терміни має бути зроблено.

«Наприклад, він відстежує, які доручення давав сам, а які – президент; хто з міністрів має подати постанову і до якого терміну, – розповідає джерело «Главкома» у Кабміні. – Навіть про давні доручення прем’єр пам’ятає і під час нарад з міністрами про них нагадує. Якщо на нараді виникає якась суперечка між міністрами, він її припиняє і пропонує, як швидко вирішити конфлікт».

Найпоширенішими поясненнями «комфортності» Шмигаля для команди президента є відсутність у нього політичних амбіцій та повна відданість. «У період нинішньої, м’яко кажучи, турбулентної ситуації ці якості виявилися незамінними для Офісу президента, якому не потрібна зайва точка напруги всередині влади», – говориться у статті.

Варто додати, що Шмигаль практично весь час проводить в Кабміні, що стосується і вихідних, а початок його робочого дня стартує о 7:00. Окрім цього, прем’єр не залишав Київ навіть на початку повномасштабної війни, коли частина Кабміну евакуювалася зі столиці.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Катерина Шмигаль, дружина прем'єра Дениса Шмигаля, зареєструвала приватне підприємство «Кадіс Уа» зі статутним капіталом у 30 млн грн. За даними відкритих джерел, власний бізнес Катерина Шмигаль відкрила ще у 2007 році – з ФОПа з одним-єдиним КВЕДом: здавання в оренду нерухомого майна.

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Теги: Кабмін Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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