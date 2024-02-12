Чи мають президент і прем’єр сертифікат про рівень володіння державною мовою: як перевірити?

Кожен охочий може перевірити чиновника на наявність сертифікату про володіння державною мовою

Комісія зі стандартів держмови: Кожна людина може перевірити інформацію про осіб, які склали іспити, в реєстрі сертифікатів

Кожна людина може перевірити інформацію про осіб, які склали іспити про знання державної мови, в реєстрі сертифікатів. Це відкрита інформація, яка міститься на сайті, достатньо ввести ім’я і прізвище. Зробити це може будь-хто. Про це в інтерв'ю «Главкому» висловила очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров.

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«От давайте перевіримо президента. Уведімо слова «Зеленський Володимир Олександрович»… Система видає відповідь «Сертифікат за вашим запитом не знайдений». Дениса Шмигаля в системі також немає.

Натомість знайшли Рустема Умєрова, міністра оборони… Це означає, що він склав іспит. Сертифікат йому видано 7 вересня 2023 р. Отже, нові члени уряду, які приходять, а Рустем Умєров відносно недавно прийшов, уже складають іспит перед тим, як обійняти посаду», – розповіла очільниця Комісії.

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До слова, зразок іспитової роботи для іспиту, який триватиме 60 хвилин, можна переглянути на сайті Комісії. Усі завдання, які є в іспиті, не перевіряють у вас знання правил.

«Ми не просимо ідентифікувати, який це тип речення, складне, складнопідрядне чи складносурядне. Іспит перевіряє, як ви володієте мовою. Це важливо. Хотіла би додати, що нині маємо проблеми з пошуком уповноважених установ для проведення іспитів у Чернівцях і Хмельницькому. Сподіваюся, невдовзі проблему вирішимо», – зазначила Юлія Чорнобров.

Нагадаємо, коли Комісія у 2021 році розпочала перевірки рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад, структура обох іспитів (і для виконання службових обов’язків, і для набуття громадянства) відповідала вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), була комплексною, охоплювала чотири види мовленнєвої діяльності й давала можливість особі показати свою вправність у читанні, письмі, розумінні на слух та говорінні. Такий іспит тривав 120 хвилин. Мережа уповноважених установ ще тільки формувалася, місць бракувало.

Потім надійшло доручення від уряду тривалість іспиту скоротити зі 120 до 30 хвилин. Це було складне завдання, адже потрібно було повністю переробити іспит та нормативні документи. Але вже з 2024 року іспит триває 60 хвилин та складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання.