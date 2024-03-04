Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Литви змінила своє передвиборче гасло через Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем’єр Литви змінила своє передвиборче гасло через Путіна
Як зазначила глава передвиборчого штабу Шимоніте, схожість гасел є «необачністю»
фото з відкритих джерел

Гасло кампанії Шимоніте – «Сильна президентка – сильна країна», нагадує гасло Путіна у 2018 році

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка бере участь у президентських виборах, зазнала критики через гасло своєї кампанії, в якому побачили схожість із гаслом президентської кампанії російського диктатора Володимира Путіна у 2018 році. Про це повідомляє Lrt.

Гасло кампанії Шимоніте – «Сильна президентка – сильна країна» – розкритикували, позаяк Путін брав участь у виборах президента Росії 2018 року з практично ідентичним гаслом «Сильний президент – сильна Росія».

Литовська прем’єрка напередодні заявила, що спокійно реагує на критику, й наголосила, що в її розумінні «на виборах перемагають не гасла, а кандидати». Я б набагато більше боялася кандидатів, які хочуть бути схожими на пана Путіна», – додала вона.

На запитання про те, чи не ознайомилися партія та її передвиборчий штаб із передвиборчим гаслом Путіна, Шимоніте відповіла, що вони не слідкували за російськими передвиборчими гаслами.

Але пізніше голова її передвиборчого штабу Міндаугас Лінге сказав, що схожість гасел є «необачністю», тож «Сильна президентка – сильна країна» не використовуватимуть.

«Так, формулювання, як воно звучить зараз, викликає певні асоціації – напевно, його недоречно використовувати, просто ту саму ідею можна висловити іншими словами. Це проста, елементарна людська необачність», – додав він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

До слова, колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже остаточно перебралася до Росії.

Читайте також: У Росії готуються відкрити свою «Путінопедію»
Теги: путін Литва прем’єр-міністр вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 лютого російська влада утрималася від коментарів
Аналітики пояснили, чому російська влада не згадувала про роковини вторгнення
26 лютого, 05:50
Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов»
Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)
24 лютого, 17:58
Шойгу під час брифінгу з Путіним заявляв, що російські війська зачистили Кринки
Аналітики пояснили, чому Шойгу збрехав про захоплення Кринок
21 лютого, 07:12
«Спроможностей протистояти пропозиціям реальності від путінського режиму у нас немає»
Чому Путін перемагає?
20 лютого, 07:19
За словами прем'єр-міністра Вірменії, Азербайджан відхилив ідею проведення делімітації кордону
Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни
15 лютого, 19:48
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників
13 лютого, 23:20
Путін постійно вигадує свою версію світової історії
Як Путін спотворює історію
13 лютого, 21:12
У Кельні проходить фестиваль сатири «Парад Троянд»
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині
12 лютого, 16:32
Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону
Перше уявлення про інтервʼю Такера та Путіна
9 лютого, 10:37

Політика

Франція першою у світі закріпила в конституції право на аборт
Франція першою у світі закріпила в конституції право на аборт
Байден продовжив дію указу про надзвичайний стан у США через загрозу від РФ
Байден продовжив дію указу про надзвичайний стан у США через загрозу від РФ
Прем’єр Литви змінила своє передвиборче гасло через Путіна
Прем’єр Литви змінила своє передвиборче гасло через Путіна
Депортація мігрантів із Британії. Скільки коштуватиме державній скарбниці план Ріші Сунака
Депортація мігрантів із Британії. Скільки коштуватиме державній скарбниці план Ріші Сунака
Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО
Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО
Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало
Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
11K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
8880
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
7520
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
5967
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
5486
Пугачова відгуляла першу неділю весни під легендарний український хіт (відео)

Новини

Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Сьогодні, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua