Гасло кампанії Шимоніте – «Сильна президентка – сильна країна», нагадує гасло Путіна у 2018 році

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка бере участь у президентських виборах, зазнала критики через гасло своєї кампанії, в якому побачили схожість із гаслом президентської кампанії російського диктатора Володимира Путіна у 2018 році. Про це повідомляє Lrt.

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Гасло кампанії Шимоніте – «Сильна президентка – сильна країна» – розкритикували, позаяк Путін брав участь у виборах президента Росії 2018 року з практично ідентичним гаслом «Сильний президент – сильна Росія».

Литовська прем’єрка напередодні заявила, що спокійно реагує на критику, й наголосила, що в її розумінні «на виборах перемагають не гасла, а кандидати». Я б набагато більше боялася кандидатів, які хочуть бути схожими на пана Путіна», – додала вона.

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На запитання про те, чи не ознайомилися партія та її передвиборчий штаб із передвиборчим гаслом Путіна, Шимоніте відповіла, що вони не слідкували за російськими передвиборчими гаслами.

Але пізніше голова її передвиборчого штабу Міндаугас Лінге сказав, що схожість гасел є «необачністю», тож «Сильна президентка – сильна країна» не використовуватимуть.

«Так, формулювання, як воно звучить зараз, викликає певні асоціації – напевно, його недоречно використовувати, просто ту саму ідею можна висловити іншими словами. Це проста, елементарна людська необачність», – додав він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

До слова, колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже остаточно перебралася до Росії.