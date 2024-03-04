Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн

Катерина Шмигаль займається підприємництвом вже 17 років

У лютому 2024 року Катерина Шмигаль, дружина прем'єра Дениса Шмигаля, зареєструвала приватне підприємство «Кадіс Уа» зі статутним капіталом у 30 млн грн. Про це повідомляється у новому матеріалі «Главкому», посилаючись на дані Опендатабот.

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За даними відкритих джерел, власний бізнес Катерина Шмигаль відкрила ще у 2007 році – з ФОПа з одним-єдиним КВЕДом: здавання в оренду нерухомого майна.

Сімейний бізнес починався з ФОПу у 2007 році скріншот з сайту vkursi.pro

А вже у 2024 році дружина прем'єр-міністра зареєструвала підприємство зі статутним капіталом у 30 млн грн. Основний вид діяльності залишився незмінним: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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Проте з’явилась і купа додаткових: діяльність готелів, ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, купівля, продаж та управління нерухомістю. Катерина Шмигаль є єдиним кінцевим бенефіціарним власником підприємства.

Через два роки війни дружина прем’єра зареєструвала бізнес зі статутним капіталом у 30 млн грн

Підприємницька діяльність приносить Катерині Шмигаль більші доходи, аніж робота прем'єр-міністром Денису Шмигалю.

Згідно з деклараціями, у 2021 році статки очільника уряду та його дружини складали 8,11 млн грн, проте за підсумками 2022 року вони подвоїлися (плюс 8,02 млн грн).

Внесок Дениса Шмигаля у сімейний бюджет склав 900,7 тис. грн – це його зарплата. Його ж дружина Катерина заробила своєю підприємницькою діяльністю за 2022 рік 7,09 млн грн.

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Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що у 2023 році уряд використав близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів на потреби відновлення. Наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол.

Також прем'єр анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних.

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією – всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку – ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», – сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей.