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Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії
Суд призначив Себастьяну Курцу покарання у вигляді восьми місяців умовного терміну
фото: Reuters

Австрійський політик звинувачується в наданні хибних свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його уряді

Земельний суд Відня виніс вирок колишньому канцлеру Австрії та ексочільнику Австрійської народної партії Себастьяну Курцу. Про це повідомляє Heute.

Суд визнав австрійського експрем'єра винним у наданні хибних свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його першому уряді, і призначив йому покарання у вигляді восьми місяців умовного терміну.

Також винним визнано ексочільника парламенту у Федеральній канцелярії Бернхард Бонеллі. Його умовний термін становить шість місяців.

Випробувальний термін для обох фігурантів становитиме три роки. Крім того, політики мають відшкодувати витрати на судовий розгляд. Однак усі обвинувачені ще можуть оскаржити вирок.

Так, Курц у своїх соцмережах уже заявив про намір зробити це. Він переконаний, що його буде виправдано у другій інстанції. Ексканцлер Австрії повідомив, що його виправдали за двома із трьох пунктів звинувачення. За його словами, судовий розгляд стосувався того, чи брехав він у парламенті чотири роки тому. Курц наголошує, що не робив цього, а розгляд ґрунтувався на скарзі, яку подали його політичні опоненти.

Відомо, що Себастьян Курц став главою уряду у 2017 році, коли йому був 31 рік. У відставку він пішов у жовтні 2021 року у зв'язку з розслідуванням щодо нього за підозрою у хабарництві та зловживанні довірою.

Нагадаємо, що раніше міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.

Теги: Австрія суд корупція прем’єр-міністр

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