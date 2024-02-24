Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії

Австрійський політик звинувачується в наданні хибних свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його уряді

Земельний суд Відня виніс вирок колишньому канцлеру Австрії та ексочільнику Австрійської народної партії Себастьяну Курцу. Про це повідомляє Heute.

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Суд визнав австрійського експрем'єра винним у наданні хибних свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його першому уряді, і призначив йому покарання у вигляді восьми місяців умовного терміну.

Також винним визнано ексочільника парламенту у Федеральній канцелярії Бернхард Бонеллі. Його умовний термін становить шість місяців.

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Випробувальний термін для обох фігурантів становитиме три роки. Крім того, політики мають відшкодувати витрати на судовий розгляд. Однак усі обвинувачені ще можуть оскаржити вирок.

Так, Курц у своїх соцмережах уже заявив про намір зробити це. Він переконаний, що його буде виправдано у другій інстанції. Ексканцлер Австрії повідомив, що його виправдали за двома із трьох пунктів звинувачення. За його словами, судовий розгляд стосувався того, чи брехав він у парламенті чотири роки тому. Курц наголошує, що не робив цього, а розгляд ґрунтувався на скарзі, яку подали його політичні опоненти.

Відомо, що Себастьян Курц став главою уряду у 2017 році, коли йому був 31 рік. У відставку він пішов у жовтні 2021 року у зв'язку з розслідуванням щодо нього за підозрою у хабарництві та зловживанні довірою.

Нагадаємо, що раніше міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.