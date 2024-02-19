Японія спрямує €1,25 млрд на підтримку своїх інвесторів в Україні
Цьогоріч Японія має намір виділити Україні близько $4,5 млрд фінансової допомоги
Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем’єра, нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.
«Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій», – написав він.
Крім цього прем'єр-міністр поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі щодо про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити цього року $4,5 млрд фінансової допомоги.
«На полях конференції в Токіо провів також зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання – притягнути Росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів», – додав глава уряду.
Шмигаль наголосив на необхідності включення Росії до чорного списку Fatf (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих РФ українських територіях.
Нагадаємо, прем'єр Японії оголосив про нову двосторонню податкову угоду з Україною.
Раніше повідомлялося, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору.
До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії Японія надала Україні понад $10 млрд різноманітної підтримки, з яких фінансово-економічна підтримка становить $8,5 млрд.
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