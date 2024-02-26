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Польські перевізники відновлять протести на кордоні: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські перевізники відновлять протести на кордоні: названо дати
Блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року
фото: польські ЗМІ

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці

У п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною. Про це повідомляє RFM24.

Видання зазначає, що перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорохуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці. Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.

Як відомо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестують проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

Блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

Раніше, Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша», і краще було б зустрітися в іншому місці.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

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Теги: міністр дороги протест українці Анджей Дуда Володимир Зеленський Дональд Туск президент Денис Шмигаль Польща кордон

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