Уряд призначив нову заступницю міністра закордонних справ

До 2018 року Мар'яна Беца була спікеркою МЗС, а з 2018-го до 2023-го – послом України в Естонії

У глави МЗС Андрія Сибіги буде нова заступниця

Кабінет Міністрів призначив Мар’яну Бецу заступником міністра закордонних справ України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

«Уряд призначив Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України», – написав нардеп.

Він додав, що до 2018 року Беца була спікеркою МЗС, а з 2018-го до 2023-го – послом України в Естонії.

Також призначення підтвердив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України», – заявив посадовець.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступницею міністра у справах ветеранів України.

Раніше Кабінет міністрів призначив Едема Адаманова заступником Міністра охорони здоров’я України. Також Олександра Семенця назначили заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького – державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.