Уряд призначив нову заступницю міністра закордонних справ
У глави МЗС Андрія Сибіги буде нова заступниця
Кабінет Міністрів призначив Мар’яну Бецу заступником міністра закордонних справ України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
«Уряд призначив Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України», – написав нардеп.
Він додав, що до 2018 року Беца була спікеркою МЗС, а з 2018-го до 2023-го – послом України в Естонії.
Також призначення підтвердив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України», – заявив посадовець.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступницею міністра у справах ветеранів України.
Раніше Кабінет міністрів призначив Едема Адаманова заступником Міністра охорони здоров’я України. Також Олександра Семенця назначили заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького – державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.
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