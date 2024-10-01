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Очільник українського МЗС приїхав до Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник українського МЗС приїхав до Польщі
Після Угорщини глава МЗС приїхав до Польщі
фото: X/Андрій Сибіга

Сибіга розпочав візит з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі. Про це дипломат повідомив у X.

Візит Сибіга розпочав з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві. «Щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України», – зазначив він.

Сибіга розпочав візит з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві
Сибіга розпочав візит з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві
фото: X/Андрій Сибіга
Сибіга приїхав до Польщі
Сибіга приїхав до Польщі
фото: X/Андрій Сибіга
Сибіга вшанував пам'ять тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні
Сибіга вшанував пам'ять тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні
фото: X/Андрій Сибіга

Нагадаємо, у Будапешті очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто. Там вони провели двосторонні переговори про розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.

Теги: МЗС Польща дипломатія День захисника України Андрій Сибіга

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