Очільник українського МЗС приїхав до Польщі

Сибіга розпочав візит з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі. Про це дипломат повідомив у X.

Візит Сибіга розпочав з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві. «Щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України», – зазначив він.

Сибіга розпочав візит з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві фото: X/Андрій Сибіга

Сибіга приїхав до Польщі фото: X/Андрій Сибіга

Сибіга вшанував пам'ять тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні фото: X/Андрій Сибіга

Нагадаємо, у Будапешті очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто. Там вони провели двосторонні переговори про розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.