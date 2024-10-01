Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
Кабінетом Міністрів України провів кадрові зміни
фото з відкритих джерел

Олександра Семенця назначено заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Кабінет міністрів призначив Едема Адаманова заступником Міністра охорони здоров’я України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також Олександра Семенця назначили заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що також Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Також президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №678/2024, який опубліковано на сайті офісу президента. 

Читайте також:

Теги: Кабмін Україна політика депутат Міністерство охорони здоров'я Міністерства розвитку громад і територій Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час зустрічі Зеленський та Трамп обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки
Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі
29 вересня, 18:38
Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
29 вересня, 14:48
До пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
26 вересня, 10:14
Прихована російська мобілізація має свою специфіку – вона дозволяє компенсувати втрати і навіть накопичувати людський ресурс
Путіну знадобилося «м'ясо». Де він його планує набрати
18 вересня, 13:07
Єврокомісія повідомляє, що фінансування цієї ініціативи здійснюється в рамках європейської програми «Erasmus+»
Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників
10 вересня, 05:09
На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти
У Києві покажуть новий сезон шоу «Вартові Мрій» (відео)
9 вересня, 15:29
Парламент готує кадрові ротації
Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі
4 вересня, 10:42
Після майже трьох років в уряді Ірина Верещук подала заяву про відставку
Ірина Верещук подала заяву про відставку
3 вересня, 22:12
Нацбанк ініціював зміну назви дрібних розмінних монет: копійку, яка походить з російської мови та історії, замінять на шаг
Шаги чи копійки. Що стоїть за новою ініціативою Нацбанку?
3 вересня, 18:58

Політика

Україна обговорює територіальні поступки. МЗС спростували інформацію Financial Times
Україна обговорює територіальні поступки. МЗС спростували інформацію Financial Times
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони
Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході
Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
56K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
31K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua