Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах

Олександра Семенця назначено заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Кабінет міністрів призначив Едема Адаманова заступником Міністра охорони здоров’я України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також Олександра Семенця назначили заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що також Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Також президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №678/2024, який опубліковано на сайті офісу президента.