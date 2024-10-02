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Волинська трагедія: МЗС заявило про готовність до переговорів із Польщею

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Волинська трагедія: МЗС заявило про готовність до переговорів із Польщею
Тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах
фото: Мінреінтеграції

Сибіга прокоментував бажання Польщі пов’язати членство України в ЄС із історичними питаннями

Україна готова обговорювати з польськими колегами складні історичні питання, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю «Радіо Свобода».

На полях Варшавського безпекового форуму журналісти попросили Сибігу прокоментувати бажання Польщі пов’язати членство України в Європейському Союзі з історичними питаннями.

«Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти», – наголосив очільник МЗС.

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Варшави і Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи. Одне з можливих рішень – використати майбутнє головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ. Польща може вплинути на євроінтеграційні переговори України, вимагаючи врегулювання історичних питань.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Теги: Україна Польща МЗС Андрій Сибіга Волинська трагедія

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