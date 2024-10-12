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Військові навчання поблизу Курильських островів: РФ пригрозила Японії наслідками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військові навчання поблизу Курильських островів: РФ пригрозила Японії наслідками
Японія у липні вже проводила на Хоккайдо спільні військові навчання з членами НАТО
фото з відкритих джерел

Навчання мають пройти наприкінці жовтня – початку листопада у Японії включно з територією острова Хоккайдо

Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило протест посольству Японії у Москві через заплановані спільні військові навчання японських та американських військових неподалік російських кордонів. Про це йдеться в заяві російського відомства.

Навчання мають пройти наприкінці жовтня – початку листопада у Японії включно з територією острова Хоккайдо – у безпосередній близькості до Курильських островів, які РФ вважає своєю територією. 

«Японській стороні було вказано на категоричну неприйнятність подібної практики, масштаби якої з кожним роком розширюються, зокрема через залучення до маневрів нерегіональних держав-членів НАТО… Посольству Японії винесено попередження про неминучі адекватні контрзаходи щодо зміцнення обороноздатності та захисту суверенітету Російської Федерації, а також про недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою «заклопотаність» з приводу наших відповідних дій», – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Відстань від Хоккайдо до Кунашира, найближчого з Курильських островів, які контролюють Росія, – менш як 30 км.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що збереже підтримку України та санкції проти Росії. Також він наголосив, що альянс Японії зі США залишатиметься наріжним каменем підходу Токіо до боротьби зі зростаючими викликами регіональній безпеці. Японія також продовжить нарощувати свій власний оборонний потенціал.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування. 

Як повідомлялося, 23 вересня російський військовий літак тричі порушив повітряний простір Японії. Це спонукало винищувач вперше в історії запустити сигнальну ракету.

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Теги: Японія росія МЗС військові навчання

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