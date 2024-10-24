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«Очищення лав від негідників»: командувач Сухопутних військ анонсував кадрові зміни в ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Очищення лав від негідників»: командувач Сухопутних військ анонсував кадрові зміни в ЗСУ
Павлюк анонсував кадрові зміни у системі мобілізації
фото з відкритих джерел

Олександр Павлюк заявив, що останнім часом багато хто із посадовців хоче отримати неправомірну вигоду від процесу мобілізації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що «нульова толерантність до корупції» – єдине, що можна запропонувати для викорінення зловживань у системі комплектування. Про це командувач написав у своєму Telegram.

«За минулі місяці Командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації. Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників. Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах», – йдеться у заяві Павлюка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поінформував, що РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Президент затвердив їх указом.

Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Разом з тим, він наголосив, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Тому доручив главі уряду розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Зеленський заявив, що потрібні кадрові рішення.

До слова, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що система медико-соціальних експертних комісій має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Раніше стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовця медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Telegram президент аудит

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