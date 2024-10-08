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Уряд призначив нову заступницю міністра у справах ветеранів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд призначив нову заступницю міністра у справах ветеранів
Кіріллова до призначення заступником міністра виконувала обов’язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів
фото: Український ветеранський фонд, Facebook

У 2015 – 2016 роках Юлія Кіріллова проходила службу у лавах Збройних Сил України, є  співзасновницею Жіночого ветеранського руху

Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступником міністра у справах ветеранів України. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

«Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення призначити ветеранку Юлію Кіріллову заступником міністра у справах ветеранів України», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Юлію Кіріллову

Як зазначається, Кіріллова до призначення заступником міністра виконувала обов’язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів (з липня 2024 року). У команді Українського ветеранського фонду Юлія Кіріллова – з 2022 року: очолювала Відділ навчально-аналітичної роботи, перебувала на посаді першого заступника директора Українського ветеранського фонду.

У 2015 – 2016 роках проходила службу у лавах Збройних Сил України. Є співзасновницею Жіночого ветеранського руху.

У 2015 – 2016 роках Кіріллова проходила службу у лавах Збройних Сил України
У 2015 – 2016 роках Кіріллова проходила службу у лавах Збройних Сил України
фото: Юлія Кіріллова, Facebook

Юлію Кіріллову відзначено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню, відомчою відзнакою Міністерства оборони України, нагрудними знаками «Знак пошани», «25 батальйон Київська Русь», медаллю Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України».

Також Юлія Кіріллова є лауреаткою програми Open World по роботі з ветеранами. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Про це йдеться в указі президента №676/2024. Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів. Зокрема, посади як перший заступник міністра і заступник можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник.

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Теги: Кабмін Міністерство у справах ветеранів

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