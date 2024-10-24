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Ліквідація МСЕК. На Хмельниччині прийнято кадрові рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ліквідація МСЕК. На Хмельниччині прийнято кадрові рішення
Олександр Завроцький був директором Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА
фото: shepetivka.com

Сергій Тюрін зауважив, що медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора Департаменту охорони здоров’я ОВА Олександра Завроцького. Про це він повідомив в Telegram.

«Відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. На центральному рівні прийнято кадрові рішення», – йдеться у заяві.

Сергій Тюрін додав: «Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця». 

Нагадаємо, що медико-соціальну експертну комісію буде замінено новою європейською моделлю. Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

Згодом стало відомо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, а також керівництво профільного департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

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Теги: Хмельниччина здоров'я Міністерство охорони здоров'я кадрові зміни лікарня Хмельницький

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