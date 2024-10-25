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Кабмін затвердив план для протидії корупції у МСЕК: Шмигаль розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін затвердив план для протидії корупції у МСЕК: Шмигаль розповів деталі
За словами Шмигаля, впродовж трьох наступних місяців триватимуть перевірки щодо перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Наступного місяця Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК

На виконання рішень Ради національної безпеки і оборони та президента України Володимира Зеленського уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, план уряду передбачає цьогоріч ліквідацію медико-соціальних експертних комісій в тому вигляді, як вони існують. Також буде створено групу для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.

У листопаді Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. Також МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

Крім того, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

Шмигаль наголосив, що в плані «дуже чітко» прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК. Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів. Так, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цього передував корупційний скандал.

Теги: Денис Шмигаль міністр корупція в Україні Міністерство охорони здоров'я уряд

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