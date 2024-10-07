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Голова правління «Укрзалізниці» йде з посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Голова правління «Укрзалізниці» йде з посади
До призначення головою правління Лященко був членом правління «Укрзалізниці» за фінансовим напрямом
фото з відкритих джерел

Лященко очолив «Укрзалізницю» у березні 2023 року

 

До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява про звільнення від Євгена Лященка. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначено на сайті, Лященко вирішив достроково припинити свої повноваження глави правління. Так, наглядова рада розгляне його заяву найближчими днями та прийме всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур.

Лященко очолив «Укрзалізницю» у березні 2023 року строком на два роки, до березня 2025 року. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, який став очільником Міністерства стратегічних галузей промисловості, а нині є членом наглядової ради компанії. 

До призначення головою правління Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%. СЕО «Укрзалізниці» Євген Лященко пояснив, що відповідна реформа зробить тарифоутворення прозорішим, стабілізує роботу компанії та не завдасть бізнесу шкоди. В «Укрзалізниці» очікують, що зростання тарифів почнеться вже 2024 року.

Нагадаємо, що Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та «Укрзалізниці» з проханням знизити тарифи на перевезення, адже наразі вартість перевезень виросла у десятки разів. 

До слова, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко прокоментував ініціативу «Укрзалізниці» щодо гармонізації тарифів. Він зазначив, що реформа «Укрзалізниці» та позбавлення її монопольного статусу на залізничному ринку дасть змогу отримати конкуренцію на цьому ринку, та знизити тариф на вантажні перевезення. 

А виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак зауважила, що через зростання тарифу на залізничні вантажні перевезення впродовж останніх років «Укрзалізниця» втратила багатьох клієнтів, які перейшли на автодоставку продукції. Тому, на її думку, замість того, аби черговий раз підвищувати свої тарифи, компанії варто виробити план з оптимізації та скороченню витрат, які останнім часом значно роздулися.

Теги: Укрзалізниця бізнес звільнення кадрові зміни

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