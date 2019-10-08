Кабмін вніс до Ради три закони про видобуток бурштину
Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.
Кабінет міністрів України у вівторок, 8 жовтня, вніс до Верховної ради три законопроекти про видобуток бурштину.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
На даний момент тексти проектів ще не опубліковані на сайті ВР.
Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.
Зокрема, на сайті парламенту зареєстровані наступні проекти законів:
- №2240 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину»,
- №2241 «Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину»,
- №2242 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину».