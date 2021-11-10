Нідерланди зберегли можливість в’їзду для українців за двох умов

Нідерланди зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації та мають негативний тест

Вже четверта країна Євросоюзу дозволила в’їзд для українців, попри рекомендацію Ради ЄС

Нідерланди зберігають можливість в'їзду для громадян України. Це вже четверта країна Європи, яка приймає відповідне рішення після виключення нашої країни із «зеленого списку» ЄС.

«Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації», – повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що з 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду в Нідерланди українцям також необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, що сьогодні Естонія та Хорватія також повідомляли про збереження можливості в’їзду для українців.

Вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Читайте також: