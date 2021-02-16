Закон для Вітренка? Рада повернула широкі повноваження в.о. міністрів

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко скаржився, що не має повноважень справжнього міністра

Верховна Рада анулювала урізання повноважень виконувачів обов'язки міністрів. Це передбачено в законопроєкті №4531 , який сьогодні прийняв парламент.

Варто відзначити, що в редакції закону до першого читання ця норма була відсутня. Профільний комітет наполягав на необхідності цієї норми в документі, щоб в.о. міністра змогли приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Документ передбачає, що лише через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконувача обов'язки анулюються.

Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження:

керівництво діяльністю міністерства,

затвердження планів роботи міністерства, звітів,

внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,

затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,

скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

На початку лютого Рада схвалила цей закон в першому читанні. Він також передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

Нагадаємо, що 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віце-прем'єр-міністра.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.

Також зазначимо, що напередодні Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу».