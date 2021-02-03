Пенсії держслужбовців: стало відомо, коли чекати на збільшення

Пенсії чиновників перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спеціальним законом

Українцям пояснили, коли буде переглянуто та збільшено розміри пенсій пенсіонерів органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляється на сторінці «Пенсійного кур’єра» у Facebook.

Отже, пенсії держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спеціальним законом, на пенсію за загальним законом, яким є закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Зокрема, під час перерахунку пенсій у травні 2020 року порівнювався розмір пенсії за спецзаконом та за загальним законом. І якщо це доцільно, здійснювалося відповідне переведення. Водночас повернутися знову на пенсію за спеціальним законом такі особи матимуть право в будь який час», - пояснили у «Пенсійному кур’єрі».

Як писав Главком напередодні, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій лютого.

Нагадаємо, пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей

З 1 липня 2021-го пенсіонери, яким від 75 до 80 років, отримають надбавку до виплати в розмірі 400 грн. Окрім того, завдяки новому закону самотні літні пенсіонери зможуть претендувати на підвищення у розмірі 800 грн. Зокрема «чорнобильцям» Кабінет міністрів планує збільшити пенсії до максимальних 30 тисяч гривень. До слова, названо особливу категорію українців, які отримують по 100 тисяч гривень пенсії. В Україні максимальна пенсія становить 17,6 тис. грн. Водночас судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис. грн. Вони виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами.



