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    Пенсії держслужбовців: стало відомо, коли чекати на збільшення

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    Чимало питань стосовно стажу та нарахування пенсійних виплат українцям потребують детального пояснення фахівців - Пенсії держслужбовців: стало відомо, коли чекати на збільшення
    Чимало питань стосовно стажу та нарахування пенсійних виплат українцям потребують детального пояснення фахівців
    Фото з відкритих джерел

    Пенсії чиновників перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спеціальним законом

    Українцям пояснили, коли буде переглянуто та збільшено розміри пенсій пенсіонерів органів місцевого самоврядування.

    Про це повідомляється на сторінці «Пенсійного кур’єра» у Facebook.

    Отже, пенсії держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спеціальним законом, на пенсію за загальним законом, яким є закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

    «Зокрема, під час перерахунку пенсій у травні 2020 року порівнювався розмір пенсії за спецзаконом та за загальним законом. І якщо це доцільно, здійснювалося відповідне переведення. Водночас повернутися знову на пенсію за спеціальним законом такі особи матимуть право в будь який час», - пояснили у «Пенсійному кур’єрі».

    Як писав Главком напередодні, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій лютого

    Нагадаємо, пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей

    З 1 липня 2021-го пенсіонери, яким від 75 до 80 років, отримають надбавку до виплати в розмірі 400 грн. Окрім того, завдяки новому закону самотні літні пенсіонери зможуть претендувати на підвищення у розмірі 800 грн.

    Зокрема «чорнобильцям» Кабінет міністрів планує збільшити пенсії до максимальних 30 тисяч гривень. 

    До слова, названо особливу категорію українців, які отримують по 100 тисяч гривень пенсії

    В Україні максимальна пенсія становить 17,6 тис. грн. Водночас судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис. грн. Вони виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами.


    Теги: пенсіонери державна служба соцвиплати закон чиновник фінансування самоврядування Пенсійний фонд пенсія
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