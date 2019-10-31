Усіх нардепів із фінансового комітету Ради викликали на допит



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Глава САП Назар Холодницький сьогодні підписав повістки про виклик всім членам фінансового комітету парламенту

Нардепи матимуть змогу домовитися із прокурором про конкретний час допиту

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав повістки про виклики на допити всім членам фінансового комітету Верховної Ради.

«Мною сьогодні було підписано повістки про виклик всім членам фінансового комітету, незалежно від фракції. Повістки такі всім були сьогодні вислані. Тепер кожен з них, якщо, зокрема, не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором, бо телефон вказаний у повістці, і може домовитися про конкретний час (допиту — ред.). Ми готові піти на зустріч по конкретному часу, щоб не відривати депутатів від їхньої роботи», - сказав Холодницький.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.