Арахамія зробив заяву з приводу звинувачень членів фінансового комітету від «Слуги народу» у корупції



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Давид Арахамія божиться, що серед членів фінкомітету від «Слуги народу» немає корупціонерів Фото: УНІАН

За словами Давида Арахамії, фракція вирішила продемонструвати повну транспарентність і має намір скасувати платні майданчики і голосувати за відповідні зміни

Серед членів фінансового комітету від «Слуга народу» корупціонерів немає. Про це заявив голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія журналістам.

«У нас є узгоджена позиція: всі члени комітету - представники «Слуги народу»... ніхто там не є корупціонером, і ми всі вирішили повну транспарентність продемонструвати», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 18 жовтня депутати від «Слуги народу» не підтримали на засіданні комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендацію до прийняття законопроекту №2047-д про скасування необхідності внесення інформації і отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків.

За словами Арахамії, фракція має намір скасувати платні майданчики і голосувати за відповідні зміни.

Заяви про можливе отримання хабара голова «Слуги народу» вважає інформаційною атакою на політсилу.

Член комітету від фракції Олександр Дубинський у свою чергу заявив журналістам, що один з однопартійців поширював інформацію про отримання хабарів, переслідуючи свої цілі.

Голова фракції додав, що стосовно цього нардепа триває внутрішнє розслідування.

Назвати депутата політики відмовилися.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.

Джерело: Українські новини