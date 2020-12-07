Нові можливості жінок в цифровому світі: як пройшов SHE Congress

Сьогодні жінки виконують 2/3 роботи у світі і виробляють 45% всього продовольства, але отримують 10% всієї зарплати і володіють тільки 1% нерухомості

3 грудня відбувся 5-й SHE Congress, організований бізнес/медіа бюро еkonomika+ та дайджестом сучасної ділової жінки WoMo. 26 жінок-лідерів розповіли, як їм вдається досягати видатних результатів у кар’єрі та бізнесі, зберігати ресурс та утримувати лідерство. Уперше конгрес проводили онлайн, до безкоштовної трансляції долучилися понад 10 000 учасників.

Виступали спікери у залі Fairmont Grand Hotel.

Відкрила SHE Congress віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина. Вона поділилася особистим досвідом просування у кар’єрі, зазначивши, що для успіху потрібно бути проактивною та просувати ті цінності, в які віриш сама. Також вона підкреслила, що проблему домашнього насильства потрібно вирішувати на державному рівні і розповіла про заходи протидії.

Cтарший менеджер з питань ЄС в офісі Huawei EU Берта Херреро розповіла, як компанія просуває рівні можливості у цифровому світі, та як важливо об’єднати зусилля у суспільстві, аби розвивати таланти жінок у сфері технологій.

Велике значення має оточення і наявність прикладу для наслідування у ньому. Huawei не шкодує коштів, які допомагають жінкам почути, що цифровий світ — це їх світ. Вони можуть стати ким завгодно: двері у світ технологій відкритий для них.

Засновниця і керівний партнер TA Ventures Вікторія Тігіпко поділилася трендами та прогнозами участі жінок в IT та tech.

У міжнародній IT-сфері 17% жінок, в Україні — 25%. Серед засновників стартапів 15% жінок, а їхня кількість від загального числа партнерів топ-100 венчурних фондів світу становить 8%.

Також вона розповіла, що гендерна рівність приносить більший дохід: на 34% більше заробляють tech-компанії, де жінок більше, ніж у конкурентів.

«Сьогодні найкращий час бути жінкою, — переконана директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва. — Жінки нарешті можуть обирати, з ким жити, працювати, що одягати, скільки дітей мати. А ще ми стали жити довше і краще».

Жінки віком 18-64 роки витрачають на домашнє господарство на 18 годин менше на тиждень, ніж 100 років тому. Чоловіки цього ж віку витрачають на домашнє господарство на 13 годин на тиждень більше, ніж 100 років тому.

Директор Академії ДТЕК Валерія Заболотна поділилася невтішними реаліями сучасності.

16 млн дівчаток ніколи не підуть до школи в 21 столітті!

Сьогодні жінки виконують 2/3 роботи у світі і виробляють 45% всього продовольства, але отримують 10% всієї зарплати і володіють тільки 1% нерухомості.

Також вона розповіла про підхід Life-Long Learning і цифровий аутизм, який характеризується зниженням емпатії.

Голова наглядової ради CONCORDBANK Олена Сусідка розповіла про власну еволюцію лідера на прикладі формування бізнес-екосистеми.

CONCORDBANK — база екосистеми. Це український банк з духом IT-стартапа, який не боїться впроваджувати нові технології. До екосистеми входять: CONCORDBANK offline банк, процесинговий центр PROCARD, білінгова система MASSPAY, IT-компанія MUSTPAY, інтернет-еквайринг CONCORDPAY, B2C / B2B цифровий банк NEOBANK і біржа благодійності «ДОБРОДІЙ».

«Добродій» — важлива частина екосистеми, в якій реалізується наша корпоративна соціальна відповідальність. У «Добродій» ми допомагаємо дітям з важкими захворюваннями, ветеранам, бійцям АТО і літнім людям.

Старший національний лідер «Mary Kay Україна», б'юті-експерт Олена Танасевич розповіла учасницям SHE Congress про жіночу силі у підприємництві, принципи командоутворення і мотивацію в компанії.

Три кити жіночої логіки у «Mary Kay Україна» — віра у геніальність інших, почуття значущості співробітника і визнання.

Система мотивації базується на трьох принципах:

Навчити людей мріяти, ставити цілі і досягати їх.

Розпакувати геніальність кожної людини.

Навчити людей працювати у команді.

Розширення можливостей жінок у цифровому світі під час панельної дискусії обговорили засновниця Digital Transformation Corporation і співзасновник Digital Transformation Institute Надія Васильєва, засновниця платіжної платформи Fondy Валерія Вагоровська та виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко. Модератор — Аліна Севастюк, менеджер зі зв’язків із громадськістю «Huawei Україна».

Валерія Вагоровська: «Можна провести паралель між діджитал та океаном: океан — це сила, непідвладна людині і може бути руйнівною. З діджитал те саме: з одного боку, це океан можливостей, але з іншого — він може зруйнувати особистість.

Digital вбиває комунікацію в команді. Люди люблять відчувати свою причетність, і щоб її підтримувати, ми ведемо внутрішні подкасти. Таким чином, співробітники завжди в курсі того, що відбувається в команді».

Операційний директор інвестиційної компанії Quarter Partners Андрія Іванова Олександра Фурсенко відповіла на питання, яке хвилює кожну сучасну жінку: що важливіше для перемоги — сила чи гармонія. Вона поділилася важливістю пошуку власного джерела гармонії і розповіла про власне — танці. З її виступу учасниці дізналися, як залишатися в ресурсі і не зламатися за постійної напруги.

Про наукову дієтологію, біохакінг та харчування для гормональної молодості і активного довголіття розповіла практикуючий лікар-дієтолог, засновник Академії довголіття Dr.Skytalinska Оксана Скиталінська.

«Аби щось змінити, потрібно це виміряти», — упевнена Оксана. Учасницям SHE Congress вона розповіла, які аналізи допоможуть визначити швидкість старіння, як харчуватися відповідно до циркадних ритмів та які прості дії допоможуть залишатися здоровою і красивою.

Косметолог, засновник бренда косметики «Чиста врода» Ольга Титова розвіяла три найпопулярніших страхи, пов’язані з жіночою красою: «я не відповідаю запитам?», «я старію» і «сонце — мій ворог», та поділилася Ageless-стратегією.

Аnti-age експерт, практикуючий лікар, співзасновниця Американського інституту довголіття Наталія Чекальська розповіла про Anti-age як спосіб життя успішного бізнес-лідера.

За правильного управління віком можна впоратися зі стресом, поліпшити мотивацію, ставити правильні цілі і їх досягати, позбутися прокрастинації та побороти депресію.

З її виступу учасниці дізналися про цілі і поради Аnti-age медицини.

Організатори, бізнес/медіа бюро еkonomika + та дайджест сучасної ділової жінки Womo дякують партнерам заходу: генеральному партнеру She Congress — Mary Kay, інноваційному партнеру — «Huawei Україна», продуктовому партнеру — Coca Cola, а також брендам «Активіа», SHABO, Henkel, Carlsberg Ukraine, BEEHIVE, CONCORDBANK, MoneyVeo і медіапартнерам: «5 канал», ТРК «Україна», «Україна 24», «Апостроф».