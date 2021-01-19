Ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, зросте на 20%, але за однієї умови

Sinovac заявляє, що вакцина проти Covid-19 може бути ефективнішою при більшому інтервалі дозування

Вакцина Sinovac назвала умову, за якої її ефективність зросте на 20%

Китайська компанія Sinovac Biotech заявила, що клінічне випробування у Бразилії показало, що вакцина проти Covid-19 була майже на 20% ефективнішою для пацієнтів, які збільшили проміжок часу між двома щепленнями. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, під час клінічних тестувань вакцина показала ефективність на 20% більшу (або до близько 70%) у 1 394 пацієнтів, які отримали плацебо або вакцину з різницею у три тижні (21 день).

Минулого тижня бразильські дослідники заявили, що вакцина від Sinovac Biotech показала ефективність у 50,4% після того, як під час випробовувань понад 9 тис. добровольців було зроблено щеплення з різницею у всього 14 днів.

Зазначається, що інтервал щеплень вакцини проти Covid-19 став гарячою темою дискусій серед науковців, регуляторів та урядів.

Так, нещодавно британські регулятивні органи заявили, що вакцина проти Covid-19 від AstraZeneca та Оксфордського університету є більш ефективною, коли розрив між дозами більший, ніж передбачалося спочатку.

Велика Британія також вирішила дозволити більший інтервал між дозами вакцини проти Covid-19 від Pfizer та BioNTech, хоча компанії наголошують, що мають дані про ефективність лише протягом коротшого періоду між щепленнями.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання у лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Раніше повідомлялося, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Нагадаємо, президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.

Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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