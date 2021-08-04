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    Українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС

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    Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження - Українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС
    Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження
    Фото з відкритих джерел

    Наступний крок – погодження українських сертифікатів від Єврокомісії та підписання угод

    Ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    Зазначено, що технічна команда «високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських ковід-сертифікатів специфікаціям ЄС».

    Наразі залишається політична частина взаємовизнання – погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

    Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

    Проєкт реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

    Загалом у «Дії» планується три типи сертифікатів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення Covid-19 та про те, що людина перехворіла на Covid-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

    Ковід-сертифікат – це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію, з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

    Наразі сертифікати працюють у режимі бета-тестування й ще не доступні усім охочим. Проте невдовзі система має запрацювати для всіх.

    Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження.

    Перший з них – технічне оцінювання з боку ЄС.

    Наступний крок – політична частина, а саме погодження від Єврокомісії та підписання угод.

    В Україні очікують, що це не забере багато часу.

    Додамо, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

    Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.

    Теги: ЄС Європа туризм документи технології Україна щеплення вакцинація мандрівка коронавірус
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    Українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС