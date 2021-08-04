Українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС

Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження

Наступний крок – погодження українських сертифікатів від Єврокомісії та підписання угод

Ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначено, що технічна команда «високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських ковід-сертифікатів специфікаціям ЄС».

Наразі залишається політична частина взаємовизнання – погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Проєкт реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Загалом у «Дії» планується три типи сертифікатів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення Covid-19 та про те, що людина перехворіла на Covid-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Ковід-сертифікат – це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію, з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

Наразі сертифікати працюють у режимі бета-тестування й ще не доступні усім охочим. Проте невдовзі система має запрацювати для всіх.

Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження.

Перший з них – технічне оцінювання з боку ЄС.

Наступний крок – політична частина, а саме погодження від Єврокомісії та підписання угод.

В Україні очікують, що це не забере багато часу.

Додамо, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.