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    Політика

    В Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців

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    В Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців

    Проголосували 4% зареєстрованих виборців

    На виборчій дільниці №900001 в Канберрі в приміщенні посольства України в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Про це повідомило посольство у Facebook.

    Повідомляється, що 57 українців проголосували за нову Раду.

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    У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців.

    Нагадаємо, першими в світіпочали голосувати українці в Австралії.Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

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