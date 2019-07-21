В Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців



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Проголосували 4% зареєстрованих виборців

На виборчій дільниці №900001 в Канберрі в приміщенні посольства України в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомило посольство у Facebook.

Повідомляється, що 57 українців проголосували за нову Раду.

У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, першими в світіпочали голосувати українці в Австралії.Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.