В Офісі президента обіцяють переглянути зарплату суддів
«Не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі», - зазначає Руслан Рябошапка
Зарплату судівських інстанцій треба переглянути. Про це заявив сьогодні заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.
«Треба переглянути заробітну плату тих судових інстанцій, у яких судівська винагорода перевищує аналогічні розміри у розвинутих країнах Європи», - сказав Рябошапка.
Свою позицію він аргументував тим, що «не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі».
Також він зазначив, що законопроєкт про інститут викривачів залишається одним з найбільш пріоритетних ініціатив. «І не тому, що там йтиме про винагороду чи відшкодування до 10%, а тому що інститут викривачів є одним з найбільш ефективних у боротьбі з корупцією», - додав заступник голови Офісу президента.
Нагадаємо, у травні та червні 2019 року зарплата керівнику Офісу президента Андрію Богдану та його заступникам не нараховувалась