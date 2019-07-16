В Офісі президента обіцяють переглянути зарплату суддів



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Сам же Рябошапка ще не отримував зарплату в Офісі президента

«Не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі», - зазначає Руслан Рябошапка

Зарплату судівських інстанцій треба переглянути. Про це заявив сьогодні заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

«Треба переглянути заробітну плату тих судових інстанцій, у яких судівська винагорода перевищує аналогічні розміри у розвинутих країнах Європи», - сказав Рябошапка.

Свою позицію він аргументував тим, що «не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі».

Також він зазначив, що законопроєкт про інститут викривачів залишається одним з найбільш пріоритетних ініціатив. «І не тому, що там йтиме про винагороду чи відшкодування до 10%, а тому що інститут викривачів є одним з найбільш ефективних у боротьбі з корупцією», - додав заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, у травні та червні 2019 року зарплата керівнику Офісу президента Андрію Богдану та його заступникам не нараховувалась