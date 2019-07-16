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    Політика

    В Офісі президента обіцяють переглянути зарплату суддів

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    Сам же Рябошапка ще не отримував зарплату в Офісі президента - В Офісі президента обіцяють переглянути зарплату суддів
    Сам же Рябошапка ще не отримував зарплату в Офісі президента

    «Не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі», - зазначає Руслан Рябошапка

    Зарплату судівських інстанцій треба переглянути. Про це заявив сьогодні заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

    «Треба переглянути заробітну плату тих судових інстанцій, у яких судівська винагорода перевищує аналогічні розміри у розвинутих країнах Європи», - сказав Рябошапка.

    Свою позицію він аргументував тим, що «не можуть у найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими в Європі».

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    Також він зазначив, що законопроєкт про інститут викривачів залишається одним з найбільш пріоритетних ініціатив. «І не тому, що там йтиме про винагороду чи відшкодування до 10%, а тому що інститут викривачів є одним з найбільш ефективних у боротьбі з корупцією», - додав заступник голови Офісу президента.

    Нагадаємо, у травні та червні 2019 року зарплата керівнику Офісу президента Андрію Богдану та його заступникам не нараховувалась

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