  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради - Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)
    За хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
    Фото: gp.gov.ua

    За $5700 помічник народного депутата обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил

    Правоохоронці затримали на хабарі помічника нардепа, якого підозрюють у зловживанні своїм впливом. За $5700 він обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил. Про це в четвер, 15 липня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, за хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

    Питання стосувалося дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинків за заявами учасників операції Об’єднаних сил.

    «Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі $5000», – йдеться в повідомленні.

    Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)
    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)
    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)
    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)

    До слова, податківці Київщини попались на хабарі за «позитивну перевірку» магазину (фото).

    Також повідомлялося, що посадовці Академії аграрних наук за хабарі здавали приміщення в оренду.

    Теги: кримінал депутат корупція в Україні хабар Офіс Генерального прокурора арешт Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)