Помічник народного депутата погорів на хабарі (фото)

За хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради

За $5700 помічник народного депутата обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил

Правоохоронці затримали на хабарі помічника нардепа, якого підозрюють у зловживанні своїм впливом. За $5700 він обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил. Про це в четвер, 15 липня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, за хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Питання стосувалося дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинків за заявами учасників операції Об’єднаних сил.

«Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі $5000», – йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

До слова, податківці Київщини попались на хабарі за «позитивну перевірку» магазину (фото).

Також повідомлялося, що посадовці Академії аграрних наук за хабарі здавали приміщення в оренду.