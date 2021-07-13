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    В ООН ухвалили важливу резолюцію про співпрацю з Україною

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    Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію &laquo;Cпівпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини&raquo; - В ООН ухвалили важливу резолюцію про співпрацю з Україною
    Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію «Cпівпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини»
    Фото з відкритих джерел

    Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн

    Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 13 липня Радою ООН з прав людини резолюції «Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини». Про це повідомляє МЗС.

    Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн.

    «Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних двох років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні – на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що розгляд відбуватиметься у рамках Інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави.

    Згідно з резолюцією, Управління Верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в сфері прав людини.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вітаючи це рішення, заявив: «Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей».

    У МЗС зауважили, що зазначена резолюція ініціюється делегацією України у Раді ООН з прав людини, починаючи з 2014 року.

    «Цього року схвалено п’яту резолюцію, яка містить посилання на резолюції ГА ООН «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», а також вітає співпрацю уряду України з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини», – ідеться в повідомленні.

    Теги: МЗС Крим ООН Севастополь Україна Дмитро Кулеба
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    В ООН ухвалили важливу резолюцію про співпрацю з Україною