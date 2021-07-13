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    Зеленський заявив, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу

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    Зеленський зазначив, що, попри пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль - Зеленський заявив, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу
    Зеленський зазначив, що, попри пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський домовився із Сі Цзіньпіном про безвіз між Україною та Китаєм

    Президент України Володимир Зеленський домовився з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном про безвіз між Україною та Китаєм. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Глава держави окремо зазначив, що, попри пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

    Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

    Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу. Очільники держав домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

    Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

    Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

    Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

    Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

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    Теги: депутат Китай Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський заявив, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу