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В Україні запрацювало нове держагентство: чим займатиметься

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україні запрацювало нове держагентство: чим займатиметься
Відомство формуватиме державний резерв матеріальних цінностей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Агентство стежитиме за формуванням і використанням стратегічних запасів країни

Державне агентство з управління резервами України офіційно розпочало свою діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зазначається, що агентство стежитиме за формуванням і використанням стратегічних запасів країни. Його роботу координуватиме уряд через першого віцепрем’єра і міністра економіки.

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на агентство покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

«Державне агентство з управління резервами є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем. Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій», – каже заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Як відомо, Кабінет міністрів створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, – Державне агентство з управління резервами України. Натомість Держрезерв було ліквідовано.

Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв. Йдеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання у мирний час, а також в особливий період. Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд.

До слова, голова МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів застосувати санкції проти РФ, як економічну зброю для тиску. За даними розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні.

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Теги: Мінекономіки Держрезерв

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