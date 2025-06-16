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Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень
Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва
фото: Дія

Кошти з «Національного кешбеку» можна використати на оплату комунальних послуг, ліки та книжки, а також донати

Понад 3,4 млн українців отримали у квітні 445 млн грн кешбеку. Ця виплата – новий рекорд після 443 млн грн у березні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки України.

Загалом від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави. Зокрема:

  • за вересень – 37,2 млн грн;
  • за жовтень – 119,2 млн грн;
  • за листопад – 232 млн грн;
  • за грудень і січень – 714 млн грн;
  • за лютий – 384 млн грн;
  • за березень – 443 млн грн;
  • за квітень – 445 млн грн.

Як витратити кешбек?

Кошти доступні до кінця 2025 року. Їх можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • ліки та книжки, зареєстровані в програмі;
  • донати на Сили оборони України, благодійність або купівлю військових облігацій.

Як працює програма? 

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія». 

Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

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Теги: українці рекорд гроші фінанси Дія Мінекономіки

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