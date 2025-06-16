Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень

Кошти з «Національного кешбеку» можна використати на оплату комунальних послуг, ліки та книжки, а також донати

Понад 3,4 млн українців отримали у квітні 445 млн грн кешбеку. Ця виплата – новий рекорд після 443 млн грн у березні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки України.

Загалом від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави. Зокрема:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн;

за квітень – 445 млн грн.

Як витратити кешбек?

Кошти доступні до кінця 2025 року. Їх можна використати на:

оплату комунальних послуг;

ліки та книжки, зареєстровані в програмі;

донати на Сили оборони України, благодійність або купівлю військових облігацій.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія».

Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.